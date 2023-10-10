Times: Великобритания и Ирландия заработают €3 млрд на проведении Евро-2028

Великобритания и Ирландия заработают €3 млрд на проведении чемпионата Европы по футболу 2028 года.

Как сообщает The Times, на матчи европейского первенства будет продано около 3 млн билетов.

Средняя вместимость стадионов, на которых пройдут игры турнира, составит 58 тыс. человек.

Согласно заявке, Англия примет 28 игр, Ирландия, Уэльс и Шотландия — по шесть, Северная Ирландия — пять.

Место проведения Евро-2028 было утверждено 10 октября исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Ранее сообщалось, что Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года.