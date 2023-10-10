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Times: Великобритания и Ирландия заработают €3 млрд на проведении Евро-2028

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Великобритания и Ирландия заработают €3 млрд на проведении чемпионата Европы по футболу 2028 года.
Times: Великобритания и Ирландия заработают €3 млрд на проведении Евро-2028
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Times, на матчи европейского первенства будет продано около 3 млн билетов.

Средняя вместимость стадионов, на которых пройдут игры турнира, составит 58 тыс. человек.

Согласно заявке, Англия примет 28 игр, Ирландия, Уэльс и Шотландия — по шесть, Северная Ирландия — пять.

Место проведения Евро-2028 было утверждено 10 октября исполкомом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. 

Ранее сообщалось, что Италия и Турция примут чемпионат Европы по футболу 2032 года.

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