Колосков: хочется, чтобы сборная России показала достойную игру с Камеруном

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Не могу однозначно ответить, является ли Камерун топовым соперником для нашей национальной команды, но одно можно сказать наверняка: они будут посильнее всех предыдущих оппонентов. Важно лишь понять, насколько сильный состав приедет, там не так много выдающихся игроков и нет сильного резерва.

Хочется, чтобы сборная России наконец-то смогла себя проявить и показала достойную содержательную игру, построенную на контроле мяча. Не скажу, стоит ли ожидать аншлага на стадионе, но не исключаю, что он может быть наполнен до отказа», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков назвал стадион «Динамо» лучшим в России.