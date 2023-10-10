Узнать больше

Кузяев: РПЛ не прогрессирует, но не сильно отстаёт от чемпионата Франции

Короткая ссылка
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев высказал мнение касательно Лиги 1 и чемпионата России.
Кузяев: РПЛ не прогрессирует, но не сильно отстаёт от чемпионата Франции
  • Gettyimages.ru

«Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстаёт от Франции. Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно», — цитирует Кузяева «Чемпионат».

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в восьми матчах. 

Кузяев был вызван в национальную команду на игры против сборных Кении и Камеруна. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го — в Турции с Кенией.

Ранее Кузяев заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин помогает ему адаптироваться во Франции.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить