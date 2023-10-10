Кузяев: РПЛ не прогрессирует, но не сильно отстаёт от чемпионата Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев высказал мнение касательно Лиги 1 и чемпионата России.

«Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстаёт от Франции. Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно», — цитирует Кузяева «Чемпионат».

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в восьми матчах.

Кузяев был вызван в национальную команду на игры против сборных Кении и Камеруна. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го — в Турции с Кенией.

Ранее Кузяев заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин помогает ему адаптироваться во Франции.