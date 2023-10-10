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Карпин рассказал, что Головин пропустил тренировку сборной России из-за дискомфорта

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин не смог принять участие в тренировке.
Карпин рассказал, что Головин пропустил тренировку сборной России из-за дискомфорта
  • Gettyimages.ru

«Головин не тренировался, у него проблема с икроножной. Почувствовал дискомфорт. Надо посмотреть. Непонятно пока, сможет ли сыграть с Камеруном», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Головин провёл семь матчей за «Монако» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. 

12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск. 

По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем станет заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

Ранее Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Камеруна.

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