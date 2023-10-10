Карпин рассказал, что Головин пропустил тренировку сборной России из-за дискомфорта
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«Головин не тренировался, у него проблема с икроножной. Почувствовал дискомфорт. Надо посмотреть. Непонятно пока, сможет ли сыграть с Камеруном», — цитирует Карпина «Чемпионат».
В сезоне-2023/24 Головин провёл семь матчей за «Монако» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.
По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем станет заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.
Ранее Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Камеруна.