Сафонов — о матче с Камеруном: было большое желание сыграть дома
- РИА Новости
«Ощущения от тренировок в сборной прекрасные. Было большое желание сыграть дома, надеемся, что будет поддержка хорошая», — цитирует Сафонова «Чемпионат».
12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.
По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем станет заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.
Ранее футболист сборной Камеруна Ондуа заявил, что не будет праздновать гол в ворота России.