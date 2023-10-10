Сафонов — о матче с Камеруном: было большое желание сыграть дома

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, что имел огромное желание провести товарищеский матч с Камеруном в России.

«Ощущения от тренировок в сборной прекрасные. Было большое желание сыграть дома, надеемся, что будет поддержка хорошая», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем станет заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

Ранее футболист сборной Камеруна Ондуа заявил, что не будет праздновать гол в ворота России.