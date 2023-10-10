«Родина» уволила Парфёнова с поста главного тренера

Московская «Родина» объявила об увольнении главного тренера команды Дмитрия Парфёнова.

Как сообщается на сайте московского клуба, решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

49-летний россиянин возглавил «Родину» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне москвичи заняли пятое место в Первой лиге.

В этом сезоне команда после 13 туров набрала 17 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее заслуженный тренер России Александр Тарханов заявил, что если бы подмосковные «Химки» проиграли медиакоманде 2DROTS, это было бы позором для Первой лиги.