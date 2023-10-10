Футболист сборной Камеруна Ондуа заявил, что не будет праздновать гол в ворота России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа сказал, будет ли праздновать возможный гол в ворота России.

«Если я забью гол в матче против сборной России, 100% не буду праздновать, потому что уважаю страну, которая меня вырастила. Именно благодаря России я стал тем, кем сегодня являюсь. Только уважение!» — цитирует Ондуа «Спорт-Экспресс».

12 октября сборная России сыграет с Камеруном на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча — в 19:00 мск.

По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем станет заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

Ранее в РФС рассказали, какие товарищеские матчи сборной России шли в зачёт рейтинга ФИФА.