Басманный суд Москвы отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей
- РИА Новости
«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», — приводит слова огласившей решение судьи Кристины Старовойтовой РИА Новости.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время работы в московском клубе.