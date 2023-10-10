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Басманный суд Москвы отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей

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Басманный суд Москвы принял решение отклонить иск бывшего гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова к футбольному клубу о взыскании почти 360 млн рублей из-за увольнения.
Басманный суд Москвы отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 млн рублей
  • РИА Новости

«Суд решил исковые требования Газизова Шамиля Камиловича к АО «ФК «Спартак-Москва» оставить без удовлетворения», — приводит слова огласившей решение судьи Кристины Старовойтовой РИА Новости.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. 

Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время работы в московском клубе.

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