Исполнителем гимна России перед матчем с Камеруном станет Абдразаков

Стало известно, кто исполнит гимн перед товарищеским матчем сборных России и Камеруна.

По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем, который пройдёт 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, станет заслуженный артист Российской Федерации, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми», победитель третьего сезона шоу «Маска» Ильдар Абдразаков.

В карьере Ильдара есть выступления в Большом театре России, Ла Скала, Венской государственной опере, Метрополитен-опере, Парижской национальной опере, нью-йоркском Карнеги-холл, Шанхайском большом театре и на многих других мировых площадках.

Неискушённой в классической музыке публике Ильдар известен также по исполнению роли Фёдора Шаляпина в новогодней комедии «Ёлки 1914».

Ранее в РФС рассказали, какие товарищеские матчи сборной России шли в зачёт рейтинга ФИФА.