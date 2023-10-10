Исполнителем гимна России перед матчем с Камеруном станет Абдразаков
- РИА Новости
По информации RT, исполнителем гимна России перед товарищеским матчем, который пройдёт 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, станет заслуженный артист Российской Федерации, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми», победитель третьего сезона шоу «Маска» Ильдар Абдразаков.
В карьере Ильдара есть выступления в Большом театре России, Ла Скала, Венской государственной опере, Метрополитен-опере, Парижской национальной опере, нью-йоркском Карнеги-холл, Шанхайском большом театре и на многих других мировых площадках.
Неискушённой в классической музыке публике Ильдар известен также по исполнению роли Фёдора Шаляпина в новогодней комедии «Ёлки 1914».
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