Миранчук: у игроков сборной России нет страха перед матчем с Камеруном

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал товарищеский матч с Камеруном.

«Давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по атмосфере. Команды все умеют бегать, защищаться и атаковать, этого хватит, чтобы создавать проблемы любой команде, страха никакого нет, покажем то, что хочет тренер», — сказал Миранчук на видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды стартовал 9 октября в Новогорске. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сборная России анонсировала матч со сборной Камеруна видео с дельфинами и со львом.