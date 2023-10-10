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Миранчук: у игроков сборной России нет страха перед матчем с Камеруном

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал товарищеский матч с Камеруном.
Миранчук: у игроков сборной России нет страха перед матчем с Камеруном
  • Gettyimages.ru

«Давно не был в сборной, очень соскучился по ребятам, по атмосфере. Команды все умеют бегать, защищаться и атаковать, этого хватит, чтобы создавать проблемы любой команде, страха никакого нет, покажем то, что хочет тренер», — сказал Миранчук на видео, опубликованном на YouTube-канале сборной России.

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды стартовал 9 октября в Новогорске. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сборная России анонсировала матч со сборной Камеруна видео с дельфинами и со львом.

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