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Петржела: требую российский «Зенит», мне стыдно за бразильцев

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение касательно игры бразильских футболистов за петербургскую команду.
Петржела: требую российский «Зенит», мне стыдно за бразильцев
  • Gettyimages.ru

«Что меня беспокоит в «Зените», так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский «Зенит». Семак должен испытывать те же чувства, что и я», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

«Зенит» победил «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. В составе победителей голы забили Матео Кассьерра и Клаудиньо, реализовавший пенальти.

Петербургский клуб набрал 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Сочи» в матче РПЛ.

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