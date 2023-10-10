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Рамирес заявил, что хочет провести реванш с Биволом

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Бывший чемпион мира во втором среднем весе Хильберто Рамирес сказал, что готов провести реванш с чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Хочу ли я реванша с Биволом? Конечно, он задел моё самолюбие и мою душу. Как мексиканец, я хочу реванша. Он отличный боец, отличный чемпион, и ему нужно продолжать работать и драться со всеми», — цитирует Рамиреса FightHype.

Последнюю схватку чемпион WBA провёл 5 ноября с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей. Россиянин провёл 21 поединок и в каждом одержал победу.

28 сентября сообщалось, что Бивол проведёт следующий бой в декабре в США.

Ранее стало известно, что бывшая жена Бивола обвинила боксёра в домашнем насилии.

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