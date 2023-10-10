Свищёв считает, что ISU продлил санкции к россиянам из-за боязни конкуренции

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) не снимать санкции с российских фигуристов.

«Во-первых, идёт суд у Валиевой. Во-вторых, они боятся конкуренции. Без россиян им сейчас легче получить призовые места, потому что наши фигуристы наголову выше всех», — цитирует Свищёва ТАСС.

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что союз не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября. Позже ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Ранее Гуляев сообщил, когда совет ISU рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до международных стартов.