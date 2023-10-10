Корнеев считает матчи с Камеруном и Кенией хорошим экзаменом для сборной России
«Думаю, с нынешней ситуацией Европа отваливается. Камеруну и Кении нужно сказать комплимент, они готовы играть. Для сборной России будет хороший экзамен», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
Учебно‑тренировочный сбор национальной команды стартовал 9 октября в Новогорске. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.
Ранее сборная России анонсировала матч со сборной Камеруна видео с дельфинами и со львом.