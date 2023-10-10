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Корнеев считает матчи с Камеруном и Кенией хорошим экзаменом для сборной России

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Бывший полузащитник «Фейеноорда» Игорь Корнеев высказал мнение касательно товарищеских матчей сборной России с Камеруном и Кенией.

«Думаю, с нынешней ситуацией Европа отваливается. Камеруну и Кении нужно сказать комплимент, они готовы играть. Для сборной России будет хороший экзамен», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Учебно‑тренировочный сбор национальной команды стартовал 9 октября в Новогорске. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сборная России анонсировала матч со сборной Камеруна видео с дельфинами и со львом.

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