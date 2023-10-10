Sky Sports: Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи»

Итальянский специалист Антонио Конте в ближайшее время может возглавить «Наполи».

Как сообщает Sky Sports, Конте является приоритетной целью «Наполи» на должность главного тренера команды после неудовлетворительных результатов под руководством нынешнего наставника Руди Гарсии.

Напомним, что в прошлом сезоне итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.

«Наполи» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном.