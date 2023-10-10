Sky Sports: Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи»
Как сообщает Sky Sports, Конте является приоритетной целью «Наполи» на должность главного тренера команды после неудовлетворительных результатов под руководством нынешнего наставника Руди Гарсии.
Напомним, что в прошлом сезоне итальянский специалист возглавлял «Тоттенхэм», но был уволен. Позже сообщалось, что Конте сделает паузу в карьере на один год.
«Наполи» (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном.