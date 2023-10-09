Слуцкий: Абаскаль принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию, это очевидно

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал игровое время защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее сообщалось, что Джикия не ведёт переговоры о продлении контракта со «Спартаком».