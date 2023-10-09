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Слуцкий: Абаскаль принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию, это очевидно

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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал игровое время защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее сообщалось, что Джикия не ведёт переговоры о продлении контракта со «Спартаком».

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