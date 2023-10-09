Слуцкий: Абаскаль принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию, это очевидно
«На мой взгляд, Бабич приобретался изначально вместо Джикии. И когда сегодня все задаются вопросом, могут ли они играть вместе… Могут! Но тренер принял для себя решение покупкой Бабича посадить Джикию. Это очевидно», — сказал Слуцкий в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.
Ранее сообщалось, что Джикия не ведёт переговоры о продлении контракта со «Спартаком».