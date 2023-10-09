Орлов: «Локомотив» опустится ниже, четвёртое место не для него
- РИА Новости
«Сейчас Карпин вызвал в сборную семь человек из «Локомотива». Но что «Локомотив»-то? Команда идёт на четвёртой позиции в РПЛ, но это место не для неё. Она опустится ниже. Там же чудо происходит, везение необыкновенное», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:2.
В составе екатеринбургского клуба отличились Силвие Бегич (12-я минута), Эрик Бикфалви (53-я). У «Локомотива» мячи забили Артём Дзюба (5-я), Тимур Сулейманов (90+6).
«Урал» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» 19 очков и четвёртая позиция.
Ранее Дзюба опроверг информацию о конфликте с Галактионовым.