Серавалли: «Колорадо» забрал российского вратаря Просветова с драфта отказов

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» принял решение забрать с драфта отказов российского вратаря Ивана Просветова.

Об этом сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Просветов был выставлен на драфт отказов «Аризоной».

Просветов был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером. Россиянин в сезоне-2022/23 в семи матчах одержал четыре победы и потерпел три поражения. «Аризона» не пробилась в плей-офф.

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