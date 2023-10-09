Серавалли: «Колорадо» забрал российского вратаря Просветова с драфта отказов
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Об этом сообщает журналист портала Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Просветов был выставлен на драфт отказов «Аризоной».
Просветов был выбран «Аризоной» на драфте НХЛ 2018 года под общим 114-м номером. Россиянин в сезоне-2022/23 в семи матчах одержал четыре победы и потерпел три поражения. «Аризона» не пробилась в плей-офф.
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