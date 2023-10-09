ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить санкции в отношении российских и белорусских фигуристов.

«Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В это время решение 2469 российских и белорусских спортсменов остаётся в силе», — говорится в заявлении организации.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что союз не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение ISU не снимать санкции с российских фигуристов.