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ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов

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Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение сохранить санкции в отношении российских и белорусских фигуристов.

«Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и её влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В это время решение 2469 российских и белорусских спортсменов остаётся в силе», — говорится в заявлении организации.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.  

9 октября президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что союз не обсуждал вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании в Лозанне, которое прошло с 6 по 8 октября.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение ISU не снимать санкции с российских фигуристов.

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