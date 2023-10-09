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Дешам раскритиковал решение провести ЧМ-2030 в шести странах

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подверг критике решение провести чемпионат мира 2030 года в шести странах.

«Мне не нравится тенденция организации турниров в нескольких странах. Есть особенность проведения этих трёх матчей на южноамериканском континенте. Не знаю, кто принимает решения, но не скрою от вас, что мне нравятся немного более последовательные на спортивном и этическом уровне вещи», — приводит слова Дешама RMC Sport.

4 октября стало известно, что чемпионат мира — 2030 впервые в истории пройдёт на трёх континентах. Матчи примут шесть стран из Южной Америки, Европы и Африки. Встречи будут проходить в Уругвае, Аргентине, Парагвае, Марокко, Испании и Португалии.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал недальновидным решение ФИФА провести чемпионат мира 2030 года на территории трёх континентов.

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