Узнать больше

Газзаев: в случае ухода Абаскаля возглавить «Спартак» должен российский специалист

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение, что «Спартак» должен возглавить российский специалист, если Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера команды.

«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам», — сказал Газзаев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

1 октября стало известно, что красно-белые заинтересованы в подписании главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить