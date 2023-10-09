Газзаев: в случае ухода Абаскаля возглавить «Спартак» должен российский специалист
«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам», — сказал Газзаев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».
«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.
1 октября стало известно, что красно-белые заинтересованы в подписании главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.