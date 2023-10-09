Газзаев: в случае ухода Абаскаля возглавить «Спартак» должен российский специалист

Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение, что «Спартак» должен возглавить российский специалист, если Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера команды.

«Там есть достойное руководство, которое полностью поддерживает тренера. Если нет результата, точно тренера надо увольнять. А как по‑другому? Кто должен дальше работать? Российский специалист. Во‑первых, мы сейчас находимся в изоляции. Значит, надо доверять своим игрокам и своим тренерам», — сказал Газзаев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

1 октября стало известно, что красно-белые заинтересованы в подписании главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.