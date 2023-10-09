Роднина: в ISU доминируют американцы и канадцы, которые не любят нас

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение ISU не снимать санкции с российских фигуристов.

«В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят, откровенно говоря. Решили побаловать себя медалями ещё на годик. Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить, и все увидят, как было скучно без нас», — цитирует Роднину Sport24.

9 октября стало известно, что ISU не стал обсуждать вопрос о допуске российских конькобежцев к соревнованиям.

ISU 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Ранее Гуляев сообщил, когда совет Международного союза конькобежцев рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов до международных стартов.