Чалов признался, что ЦСКА проводит не самый простой отрезок в сезоне
- РИА Новости
«Не самый лёгкий отрезок сезона для нашей команды. Для нас Москва всегда красно‑синяя, спасибо за поддержку нашим болельщикам вчера, мы вас слышали, несмотря ни на что», — написал Чалов в своём Telegram‑канале.
«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.