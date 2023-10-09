Чалов признался, что ЦСКА проводит не самый простой отрезок в сезоне

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказал мнение касательно игры армейского клуба.

«Не самый лёгкий отрезок сезона для нашей команды. Для нас Москва всегда красно‑синяя, спасибо за поддержку нашим болельщикам вчера, мы вас слышали, несмотря ни на что», — написал Чалов в своём Telegram‑канале.

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.