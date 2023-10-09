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Турнир Ural FC в Перми с участием Батыргазиева перенесён

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Лига Ural FC объявила о переносе турнира в Перми, с 20 октября на 19-е.
Турнир Ural FC в Перми с участием Батыргазиева перенесён
  • РИА Новости

В главном поединке сразится Альберт Батыргазиев с венесуэльцем Эндером Луцесом. Бой пройдёт 10 раундов.

Батыргазиев возглавляет рейтинг российских легковесов на авторитетном портале BoxRec, боксёр также занимает восьмую строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации. Луцес же на BoxRec возглавляет рейтинг среди боксёров из Венесуэлы, во втором полулёгком весе. Он дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и добился 20 побед.

В со-главном четырёхраундовом поединке в тяжёлом весе россиянин Кирилл Сидельников встретится с нидерландским кикбоксером марокканского происхождения Нидалем Бикири.

В активе Сидельникова 14 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Бикири — кикбоксер с рекордом 13-3.

В рамках турнира Ural FC 4 также состоятся четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга, в этих боях примут участие представители команды Ural Kali Fighter из Соликамска — российские кикбоксеры Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарёв и Артём Швецов.

Всего же на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 10 стран — в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

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