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Calciomercato: Погба из-за дела о допинге будет получать минимальную зарплату

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Стало известно, что зарплата полузащитника «Ювентуса» Поля Погба снизится из-за дела о допинге.
Calciomercato: Погба из-за дела о допинге будет получать минимальную зарплату
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Calciomercato, Погба из-за проваленного допинг-теста будет получать в туринском клубе €2 тыс. в месяц вместо €873 тыс.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее сообщалось, что Дешам не смог ответить на вопрос о возвращении Погба в сборную Франции.

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