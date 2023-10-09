Calciomercato: Погба из-за дела о допинге будет получать минимальную зарплату

Стало известно, что зарплата полузащитника «Ювентуса» Поля Погба снизится из-за дела о допинге.

Как сообщает Calciomercato, Погба из-за проваленного допинг-теста будет получать в туринском клубе €2 тыс. в месяц вместо €873 тыс.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее сообщалось, что Дешам не смог ответить на вопрос о возвращении Погба в сборную Франции.