Генич: 14 октября объявят о создании женской футбольной команды «Спартака»

Комментатор Константин Генич сообщил, что 14 октября «Спартак» объявит о создании женской футбольной команды.

«Информацию о создании женской команды мне донесла пресс‑служба «Спартака». Мне сказали, что игроки будут выходить на матч в футболках с надписью «14.10.23», — цитирует Генича «Матч ТВ».

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча.