Кузяев рассказал, что нашёл во французском городе магазин, где продаётся гречка

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что нашёл во Франции магазин, где продаётся гречка.

«Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашёл магазин, где продаётся гречка», — цитирует Кузяева пресс‑службе сборной России.

30 августа спортсмен признался, что во Франции скучает по маминым блюдам, а особенно по гречке.

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в восьми матчах.

Кузяев был вызван в национальную команду на игры против сборных Кении и Камеруна. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го числа — в Турции с Кенией.

Ранее Кузяев заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин помогает ему адаптироваться во Франции.