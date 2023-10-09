Узнать больше

Кузяев рассказал, что нашёл во французском городе магазин, где продаётся гречка

Короткая ссылка
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев рассказал, что нашёл во Франции магазин, где продаётся гречка.

«Мне уже столько людей написали по поводу гречки после моего интервью. Нет, не кормили. Но я нашёл магазин, где продаётся гречка», — цитирует Кузяева пресс‑службе сборной России.

30 августа спортсмен признался, что во Франции скучает по маминым блюдам, а особенно по гречке.  

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в восьми матчах. 

Кузяев был вызван в национальную команду на игры против сборных Кении и Камеруна. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го числа — в Турции с Кенией.

Ранее Кузяев заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин помогает ему адаптироваться во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить