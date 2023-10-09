В «Спартаке» высказались о намерении КДК РФС рассмотреть ситуацию между Гайичем и бол-боем

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча.

«Раз КДК будет разбирать этот эпизод и просит нашего мнения, то придём и выскажем позицию, закон есть закон. Хотелось бы, конечно, обсуждать футбол, а не то, как и кто тянет время, но если других тем нет, то вынуждены отнестись к этому с пониманием», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Он также подчеркнул, что бол-бой выполнял свою работу, а эпизод с защитником ЦСКА не имел последствий.

Серб вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч, и проигнорировал бол-боя, который протянул ему снаряд. После этого бол-бой толкнул защитника в плечо, из-за чего футболист упал.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 26-летний парагваец Хесус Медина забил гол на 97-й минуте игры.

После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал красно-белых за матч с ЦСКА в 11-м туре РПЛ.