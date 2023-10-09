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Кузяев рассказал, что Головин помогает ему адаптироваться в Лиге 1

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Полузащитник «Гавра» и сборной России по футболу Далер Кузяев заявил, что хавбек «Монако» Александр Головин помогает ему адаптироваться во Франции.
Кузяев рассказал, что Головин помогает ему адаптироваться в Лиге 1
  • Gettyimages.ru

«Адаптация проходит хорошо. Я даже не ожидал такого тёплого приёма со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. С Головиным переписываемся время от времени, помогает», — сказал Кузяев в интервью пресс‑службе сборной.

30-летний россиянин 12 июля подписал контракт с французским клубом на правах свободного агента до лета 2025 года. В нынешнем сезоне он забил два мяча в восьми матчах. 

Кузяев был вызван в национальную команду на игры против сборных Кении и Камеруна. 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го числа — в Турции с Кенией.

Ранее Александр Клюев, агент футболиста московского «Локомотива» и сборной России Артёма Карпукаса, сообщил, что игрок может вернуться в строй после перерыва на матчи национальных команд.

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