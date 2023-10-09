Роша заявил, что готов до конца карьеры играть в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался касательно своей спортивной карьеры.

«Готов ли я до конца карьеры играть за ЦСКА? Это вопрос к руководству клуба. Готов ли лично я? Да. Не раз говорил, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать своё имя в его историю», — приводит слова Роши Sport24.

В текущем сезоне Роша сыграл в 14 матчах за команду во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Красно-синие с 17 очками занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.