Узнать больше

Роша заявил, что готов до конца карьеры играть в ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался касательно своей спортивной карьеры.
Роша заявил, что готов до конца карьеры играть в ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Готов ли я до конца карьеры играть за ЦСКА? Это вопрос к руководству клуба. Готов ли лично я? Да. Не раз говорил, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать своё имя в его историю», — приводит слова Роши Sport24.

В текущем сезоне Роша сыграл в 14 матчах за команду во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Красно-синие с 17 очками занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить