Смородская считает, что Абаскаль не обезопасил себя от увольнения ничьей с ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не смог себя обезопасить от увольнения после матча 11-го тура с ЦСКА.

«Он не обезопасил себя, его всё равно могут уволить и будут правы. Конечно, результат конкретного матча — это важный фактор, но руководство будет рассматривать все аспекты в целом, чтобы принять решение об увольнении тренера», — цитирует Смородскую РИА Новости.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.