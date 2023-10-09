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Обляков — о матче со «Спартаком»: эмоции как после поражения

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о ничейном результате со «Спартаком» в матче 11-го тура чемпионата России.
Обляков — о матче со «Спартаком»: эмоции как после поражения
  • РИА Новости

«Эмоции вчера были как после поражения. Очень обидно упускать победу на последних секундах в таком принципиальном матче. Со здоровьем всё хорошо, голеностопу, конечно, досталось, но это футбол», — написал Обляков в своём Telegram-канале.

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Гайича.

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