Глушаков: Абаскаль амбициозный и ничего не боится, идёт ротация

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые не должны увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера столичной команды.

«Сейчас видно, что у Абаскаля идёт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду. Видно, что он амбициозный и ничего не боится», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Абаскаль заявил, что руководство московского клуба ему доверяет.