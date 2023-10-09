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Глушаков: Абаскаль амбициозный и ничего не боится, идёт ротация

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Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков заявил, что красно-белые не должны увольнять Гильермо Абаскаля с поста главного тренера столичной команды.
Глушаков: Абаскаль амбициозный и ничего не боится, идёт ротация
  • Gettyimages.ru

«Сейчас видно, что у Абаскаля идёт ротация состава: кто-то его разочаровал, кто-то не показывает желаемой игры. Возможно, тренер ищет момент, чтобы построить новую команду. Видно, что он амбициозный и ничего не боится», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Абаскаль заявил, что руководство московского клуба ему доверяет.

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