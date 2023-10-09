Гладилин: Медина выручил Абаскаля и продлил его жизнь в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что полузащитник красно‑белых Хесус Медина своим голом в ворота ЦСКА спас главного тренера Гильермо Абаскаля от отставки.

«Стоит отдать должное ЦСКА — команда вела в счёте и вполне могла победить, даже и 3:1. Абаскалю стоит поблагодарить игроков и, в частности, Медину — он выручил Гильермо и продлил его жизнь в «Спартаке», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 25-летний россиянин отметился двумя результативными передачами в прошедшей игре.

После 11 туров армейцы набрали 17 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые с 17 баллами располагаются на шестой строчке.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничью со столичным «Спартаком» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).