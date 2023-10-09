Карпин считает, что «Краснодар» из офсайда забил победный гол «Ростову»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал судейство в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:3).

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в игре с «Краснодаром»! Только для меня это явный офсайд или мне опять кажется?! Как думаете, в ЭСК обращаться?» — написал тренер в своём Telegram-канале.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Подопечные Карпина вели по ходу игру — 2:0, но «быки» совершили камбэк, забив победный гол на 95-й минуте игры.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар» с 27 баллами располагается на первой строчке.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в текущем составе себя дискредитировала.