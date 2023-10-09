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Глушенков и Карпукас пропустят матчи сборной России с Камеруном и Кенией

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Старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин сообщил, что полузащитники московского «Локомотива» Максим Глушенков и Артём Карпукас не сыграют в товарищеских матчах с командами Камеруна и Кении.
Глушенков и Карпукас пропустят матчи сборной России с Камеруном и Кенией
  • РИА Новости

«Глушенков прибыл в расположение сборной с мышечным дискомфортом. После проведённого дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами национальной команды принято решение отпустить Максима в расположение клуба с целью полноценного восстановления», — приводит слова Хайтина официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

По словам врача, по согласованию с «Локомотивом» Карпукаса по медицинским причинам решено не вызывать на текущий сбор национальной команды.

12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го числа — в Турции с Кенией.

Ранее сообщалось, что матч сборной России с Камеруном рассудит бригада из Саудовской Аравии.

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