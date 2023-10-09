Обляков признался, что ЦСКА было обидно упустить победу над «Спартаком» в дерби
- РИА Новости
«Эмоции вчера были как после поражения. Очень обидно упускать победу на последних секундах в такой принципиальной игре», — написал Обляков в своём Telegram-канале.
По словам полузащитника, со здоровьем у него всё хорошо.
«Голеностопу конечно досталось, но это футбол. Спасибо болельщикам за веру и поддержку. ЦСКА всегда будет первым!» — подытожил он.
Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 25-летний россиянин отметился двумя результативными передачами в прошедшей игре.
После 11 туров армейцы набрали 17 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые с 17 баллами располагаются на шестой строчке.
Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что ЦСКА не хватило класса для победы над «Спартаком».