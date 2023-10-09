Юран компенсирует 200 млн рублей в случае расторжения контракта с «Пари НН»
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«Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Никакого желания уйти он не озвучивал. У него есть опция по расторжению — 200 млн рублей. Это та опция, по которой мы не сможем отказать», — цитирует Кондратова «Матч ТВ».
Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.
В сезоне-2023/24 нижегородская команда под руководством Юрана за 11 туров набрала 17 очков и располагается на пятом месте в таблице чемпионата России.
Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу столичного дерби между красно-белыми и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).