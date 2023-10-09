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Юран компенсирует 200 млн рублей в случае расторжения контракта с «Пари НН»

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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов рассказал, что в контракте главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана с клубом прописана неустойка за досрочное расторжение контракта.
Юран компенсирует 200 млн рублей в случае расторжения контракта с «Пари НН»
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«Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Никакого желания уйти он не озвучивал. У него есть опция по расторжению — 200 млн рублей. Это та опция, по которой мы не сможем отказать», — цитирует Кондратова «Матч ТВ».

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.

В сезоне-2023/24 нижегородская команда под руководством Юрана за 11 туров набрала 17 очков и располагается на пятом месте в таблице чемпионата России.

Ранее бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу столичного дерби между красно-белыми и ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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