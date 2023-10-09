Романо: «Реал» согласовал новый контракт с Винисиусом

Мадридский «Реал» согласовал новый контракт с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, стороны достигли соглашения ещё год назад.

По информации источника, о подписании нового долгосрочного контракта, сумма отступных по которому составит €1 млрд, будет объявлено в течение недели.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за сливочных во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Винисиус вернулся в общую группу «Реала».