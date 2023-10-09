Романо: «Реал» согласовал новый контракт с Винисиусом
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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, стороны достигли соглашения ещё год назад.
По информации источника, о подписании нового долгосрочного контракта, сумма отступных по которому составит €1 млрд, будет объявлено в течение недели.
В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за сливочных во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее Винисиус вернулся в общую группу «Реала».