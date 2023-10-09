Узнать больше

Романо: «Реал» согласовал новый контракт с Винисиусом

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» согласовал новый контракт с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором.
Романо: «Реал» согласовал новый контракт с Винисиусом
  • Gettyimages.ru

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, стороны достигли соглашения ещё год назад.

По информации источника, о подписании нового долгосрочного контракта, сумма отступных по которому составит €1 млрд, будет объявлено в течение недели.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах за сливочных во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Винисиус вернулся в общую группу «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить