Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» проиграл «Арсеналу» из-за рикошета

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Арсеналом» .

«У нас было 10—15 очень хороших моментов в первом тайме, однако они хорошо начали вторую сорокапятиминутку. Матч был напряжённым, и всё решил один рикошет», — приводит слова Гвардиолы BBC.

По мнению тренера, его подопечные очень хорошо оборонялись.

«Команда выложилась полностью. Таков футбол, мы уступили, но вернёмся сильнее», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил нападающий Габриэл Мартинелли.

После восьми туров АПЛ «горожане» набрали 18 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Канониры» с 20 баллами располагаются на второй строчке, уступая лидирующему лондонскому «Тоттенхэм Хотспур» по дополнительными показателям.

Ранее сообщалось, что гол Мартинелли принёс «Арсеналу» победу над «Манчестер Сити» в матче восьмого тура АПЛ.