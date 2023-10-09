Дьяков считает, что «Ростов» займет 10-е место по итогам сезона РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что команда Валерия Карпина, скорее всего, финиширует на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Рано или поздно «Ростов» начнет побеждать и брать очки, а команда вылезет из зоны стыков. Думаю, место десятое должны будут занять по итогу сезона», — цитирует Дьякова Metaratings.

Он предположил, что «Ростов» перестал побеждать, поскольку футболисты «не понимают или не могут реализовать требования тренера».

«Без вливания новых игроков в «Ростов» реально что-то сделать? Вели же они с «Краснодаром». Значит, могут играть и обороняться», — добавил Дьякова.

«Ростов» потерпел поражение от «Краснодара» (2:3) в матчей 11-го тура РПЛ . По ходу встречи коллектив Карпина выигрывал у соперника со счетом 2:0.

«Краснодар» набрал 27 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» десять очков и 14-я позиция.

Ранее Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче РПЛ.





