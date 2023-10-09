Чесноков считает, что Самсонова показала плохую игру в матче со Свёнтек

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что Людмила Самсонова показала невнятную игру в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине с Игой Свёнтек из Польши.

«Я не знаю, что произошло с Самсоновой, но сегодня она плохо играла, допустила огромное количество ошибок. Мне матч совсем не понравился, я надеялся увидеть борьбу, интригу, но Самсонова все проиграла сама», — цитирует Чеснокова ТАСС.

При том он подчеркнул, что попадание Самсоновой в финал — это феноменальный результат.

«Но сегодняшняя игра меня огорчила», — добавил Чесноков.

Самсонова в финале проиграла Свёнтек со счётом 2:6, 2:6.

Общий призовой фонд соревнований составлял $8,1 млн.

Ранее Самсонова заявила, что испытала большой стресс в матче со Свёнтек.





