Промес заявил, что мяч в ворота ЦСКА был забит на выработанном инстинкте
«Мы проигрывали. Я получил мяч на левом краю и выполнил индивидуальные действия. Думаю, все в курсе, что я способен на подобное, сегодня удар получился как надо. Это был уже инстинкт», — заявил в эфире YouTube-канала красно-белых Промес.
Голландский хавбек признался, что у него получилось забить красивый мяч.
«Но я немного расстроен, особенно из-за второго тайма. Мы добыли очко. Однако считаю, что мы могли добиться большего», — заключил Промес.
ЦСКА упустил победу в матче со «Спартаком» (2:2) на седьмой добавленной минуте. Счёт в игре открыл Квинси Промес: нидерландский хавбек забил мяч обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот Игоря Акинфеева.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Гильермо Абаскаль в целом справляется с работой на посту главного тренера красно-белых.