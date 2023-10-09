Промес заявил, что мяч в ворота ЦСКА был забит на выработанном инстинкте

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес дал понять, что ещё способен удивить болельщиков красно-белых красивыми голами.

«Мы проигрывали. Я получил мяч на левом краю и выполнил индивидуальные действия. Думаю, все в курсе, что я способен на подобное, сегодня удар получился как надо. Это был уже инстинкт», — заявил в эфире YouTube-канала красно-белых Промес.

Голландский хавбек признался, что у него получилось забить красивый мяч.

«Но я немного расстроен, особенно из-за второго тайма. Мы добыли очко. Однако считаю, что мы могли добиться большего», — заключил Промес.

ЦСКА упустил победу в матче со «Спартаком» (2:2) на седьмой добавленной минуте. Счёт в игре открыл Квинси Промес: нидерландский хавбек забил мяч обводящим ударом из-за пределов штрафной площади в правый угол ворот Игоря Акинфеева.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Гильермо Абаскаль в целом справляется с работой на посту главного тренера красно-белых.