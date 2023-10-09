Алексеева планирует выйти с флагом России на турнире UFC в США
«Естественно, мы собираемся делать так, чтобы Ирина вышла с флагом нашей страны», — цитирует Скаредина ТАСС.
Промоутер признался, что видел информацию в социальных сетях о решении главы UFC Даны Уайта об изменениях в регламенте.
«Но никаких соответствующих документов пока по нашей линии не получали, каких-то новых рекомендаций для бойцов», — добавил Скаредин.
Алексеева 14 октября проведёт бой против англичанки Мелиссы Диксон на турнире в Лас-Вегасе.
8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.
Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.