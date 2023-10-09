Алексеева планирует выйти с флагом России на турнире UFC в США

Александр Скаредин, представитель Ирины Алексеевой, сообщил, что боец смешанных единоборств намерена выйти с флагом России на поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с Мелиссой Диксон из Великобритании.

«Естественно, мы собираемся делать так, чтобы Ирина вышла с флагом нашей страны», — цитирует Скаредина ТАСС.

Промоутер признался, что видел информацию в социальных сетях о решении главы UFC Даны Уайта об изменениях в регламенте.

«Но никаких соответствующих документов пока по нашей линии не получали, каких-то новых рекомендаций для бойцов», — добавил Скаредин.

Алексеева 14 октября проведёт бой против англичанки Мелиссы Диксон на турнире в Лас-Вегасе.

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.

Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.