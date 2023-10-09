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УЕФА перенёс отборочный матч Евро-2024 между сборными Израиля и Швейцарии

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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняло решение перенести все октябрьские международные матчи на территории Израиля.

«В свете текущей ситуации с безопасностью в Израиле УЕФА принял решение отложить все матчи, запланированные в стране на ближайшие пару недель, новые даты будут определены позднее», — сообщает пресс-служба организации.

Также чиновники УЕФА пообещали определиться с целесообразностью проведения игры в Косово с Израилем 15 октября.

Израиль должен был принять 12 октября Швейцарию в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенёс матчи отбора Евро-2024 для игроков до 17 лет в Израиле.





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