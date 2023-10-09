Федотов: очень непросто принять потерю очков в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«Мы потеряли очки. Это очень непросто принять. Но отмечу сумасшедший настрой команды, самоотдачу и проявленное мастерство. Конечно, нужно было раньше заканчивать: и после 1:0 у нас были шансы удвоить наше преимущество. Как и при счёте 2:1. Но мы их не реализовали», — передаёт слова Федотова корреспондент RT.
Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в концовке матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2.
Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.
Ранее Федотов заявил, что Хесус Медина не праздновал гол «Спартака», поскольку уважает ЦСКА.