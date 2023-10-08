Абаскаль заявил, что чувствует поддержку руководства «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что руководство московского клуба ему доверяет.

«Я действительно чувствую поддержку руководства: во-первых, у нас команда обновлённая, претерпевшая множество изменений. Такая же ситуация в «Динамо» — мы видим, как строятся команды. Да, работа тренера оценивается по результатам, но важен ещё и процесс, а он у нас идёт. Все новички внедрены в игру команды. Турнирную таблицу посмотрим в конце сезона: вряд ли она будет такой же, как и сейчас», — передаёт слова Абаскаля корреспондент RT.

«Спартак» сыграл на своём поле вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Абаскаль заявил, что «Спартак» проиграл ЦСКА в скорости.