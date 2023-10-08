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Мостовой: ЦСКА смотрелся намного лучше «Спартака»

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Бывший полузащитник сборной России считает, что ЦСКА показал более вразумительный футбол, чем «Спартак» в московском дерби в рамках 11-го тура чемпионата России.
Мостовой: ЦСКА смотрелся намного лучше «Спартака»
  • РИА Новости

«Считаю, ЦСКА смотрелся намного лучше соперника. Однако «Спартаку» очень повезло спастись в концовке встречи. Причём счёт сравнял Хесус Медина, который, на мой взгляд, был чуть ли не худшим по игре. Что касается действий Квинси Промеса, думаю, он вновь справился с ответственной ролью капитана. Без его гола ничего бы и не было. Говоря об уровне судейства, считаю, Кирилл Левников хорошо выполнил свою работу. Ему удалось не приковывать к себе внимание и дать командам поиграть», — сказал Мостовой RT.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Гайич стал третьим защитником, оформившим дубль за ЦСКА в XXI веке.

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