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Федотов — о матче со «Спартаком»: ЦСКА в концовке потерял концентрацию

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что армейская команда имела предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество в столичном дерби в рамках матча 11-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Федотов — о матче со «Спартаком»: ЦСКА в концовке потерял концентрацию
  • РИА Новости

«Была потеря концентрации, пропустили слишком простой гол. Мы знаем, что Промес «исполнил» на 40‑й минуте. Первый эпизод, когда соперник добрался до мяча и первым же ударом забил. Это мастерство. Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не удалось. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру», — заявил Федотов корреспонденту RT.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Также у красно-белых отличился Квинси Промес. В составе армейской команды оба мяча забил Милан Гайич.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Гайич стал третьим защитником, оформившим дубль за ЦСКА в XXI веке.

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