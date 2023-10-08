Обляков: ЦСКА создал больше моментов и заслужил победу над «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков считает, что армейская команда должна была обыгрывать «Спартак» в столичном дерби в рамках матча 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Обидно упускать такую победу. Лучше играли сегодня, больше моментов создали, заслуживали победы, и в концовке упускать очень обидно. Нет слов», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

По его словам, в перерыве между таймами в раздевалке армейцы договорились продолжать играть в свой футбол, чтобы добиться победы.

«В концовке результат был для нас удовлетворительным, немного назад отошли, а «Спартак» пошёл вперёд, соответственно, им надо было отыгрываться, поэтому так получилось», — пояснил Обляков.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Также у красно-белых отличился Квинси Промес. В составе армейской команды оба мяча забил Милан Гайич.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Гайич стал третьим защитником, оформившим дубль за ЦСКА в XXI веке.